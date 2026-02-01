Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βέρντερ Βρέμης: Απολύθηκε ο Χορστ Στέφεν
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 18:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέρντερ Βρέμης: Απολύθηκε ο Χορστ Στέφεν

Ο προπονητής της ομάδας του γερμανικού βορρά «πλήρωσε το μάρμαρο» για τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας.

Η διοίκηση της Βέρντερ Βρέμης ανακοίνωσε ότι έλυσε την συνεργασία της με τον προπονητή, Χορστ Στέφεν, ο οποίος θεωρήθηκε υπεύθυνος για μια σειρά από αρνητικά αποτελέσματα, με τελευταίο την ισοπαλία 1-1 με την Γκλάντμπαχ.

«Ηταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά δεν πιστεύουμε πλέον ότι ο Χορστ και η ομάδα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μετά από αυτό το μακρύ σερί χωρίς νίκη», εξήγησε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Κλέμενς Φριτς.

Οι βοηθοί προπονητές Ραφαέλ Ντουάρτε και Κρίστιαν Γκρος θα αναλάβουν προσωρινά και θα προετοιμάσουν την ομάδα για τον επόμενο αγώνα της Bundesliga, σε μια εβδομάδα στο Φράιμπουργκ.

Ο Χορστ Στέφεν ανέλαβε τη Βέρντερ το καλοκαίρι, αντικαθιστώντας τον Όλε Βέρνερ, ο οποίος απολύθηκε στο τέλος της σεζόν 2024/25. Ο 56χρονος τεχνικός, είναι ο όγδοος προπονητής στη Γερμανία που απολύεται εφέτος. Η Βέρντερ Βρέμης δεν έχει κερδίσει αγώνα πρωταθλήματος από τις 7 Νοεμβρίου 2025 και αυτήν την στιγμή μετρά ένα σερί 10 αγώνων χωρίς νίκη, έχοντας συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς από τους 30 πιθανούς.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα γκολ των Τετέι, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο
11 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα γκολ των Τετέι, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο
12 λεπτά πριν «Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: «Λάτιν» σφραγίδα στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι (vid)
23 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: «Λάτιν» σφραγίδα στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι (vid)
SUPER LEAGUE
LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας
39 λεπτά πριν LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved