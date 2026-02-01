Βέρντερ Βρέμης: Απολύθηκε ο Χορστ Στέφεν

Onsports Team

Ο προπονητής της ομάδας του γερμανικού βορρά «πλήρωσε το μάρμαρο» για τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας.

Η διοίκηση της Βέρντερ Βρέμης ανακοίνωσε ότι έλυσε την συνεργασία της με τον προπονητή, Χορστ Στέφεν, ο οποίος θεωρήθηκε υπεύθυνος για μια σειρά από αρνητικά αποτελέσματα, με τελευταίο την ισοπαλία 1-1 με την Γκλάντμπαχ.

«Ηταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά δεν πιστεύουμε πλέον ότι ο Χορστ και η ομάδα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μετά από αυτό το μακρύ σερί χωρίς νίκη», εξήγησε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Κλέμενς Φριτς.

Οι βοηθοί προπονητές Ραφαέλ Ντουάρτε και Κρίστιαν Γκρος θα αναλάβουν προσωρινά και θα προετοιμάσουν την ομάδα για τον επόμενο αγώνα της Bundesliga, σε μια εβδομάδα στο Φράιμπουργκ.

Ο Χορστ Στέφεν ανέλαβε τη Βέρντερ το καλοκαίρι, αντικαθιστώντας τον Όλε Βέρνερ, ο οποίος απολύθηκε στο τέλος της σεζόν 2024/25. Ο 56χρονος τεχνικός, είναι ο όγδοος προπονητής στη Γερμανία που απολύεται εφέτος. Η Βέρντερ Βρέμης δεν έχει κερδίσει αγώνα πρωταθλήματος από τις 7 Νοεμβρίου 2025 και αυτήν την στιγμή μετρά ένα σερί 10 αγώνων χωρίς νίκη, έχοντας συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς από τους 30 πιθανούς.