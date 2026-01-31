Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Έβαλε τα κλάματα η Καπνίση: «Οι συναθλήτριές μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοί μας ξυλοκοπήθηκαν»
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 17:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

Έβαλε τα κλάματα η Καπνίση: «Οι συναθλήτριές μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοί μας ξυλοκοπήθηκαν»

Η αρχηγός της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν συγκράτησε τα δάκρυά της πάνω στην ένταση των στιγμών μετά απ’ όσα συνέβησαν στον αγώνα στην έδρα του Οδυσσέα Μοσχάτου.

Η Μαρία Καπνίση της ΑΕΚ, ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της μετά τον αγώνα με τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Η αθλήτρια της Ένωσης μίλησε για το περιστατικό με την επίθεση κουκουλοφόρων κατά τη διάρκεια του ματς.

Αναλυτικά:

«Θέλω να σταθώ και με λυπεί ότι γίναμε για μια ακόμη φορά μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν και το καταγγέλλω δημόσια. Δεν γίνεται άλλο με την οπαδική βία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο να εισέρχονται τραμπούκοι και να ξυλοκοπούν όποιον θέλουν. Πλέον το μπαλάκι είναι στην πολιτεία».

 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
46 λεπτά πριν Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Εξαήμερο… φωτιά με πολλά ανοιχτά μέτωπα – Πλησιάζει ο Χάβι Ερνάντεθ
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Εξαήμερο… φωτιά με πολλά ανοιχτά μέτωπα – Πλησιάζει ο Χάβι Ερνάντεθ
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση
3 ώρες πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση
ΣΠΟΡ
Volley League: Συνέχισαν με νίκες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
3 ώρες πριν Volley League: Συνέχισαν με νίκες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved