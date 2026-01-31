Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ ο Ντάνιελ Μαντσίνι
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 17:08
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΠΟΕΛ / Παναθηναϊκός

Ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ ο Ντάνιελ Μαντσίνι

Ο Αργεντινός μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, έγινε παίκτης της ομάδας της Λευκωσίας.

Οριστικά στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός έμεινε ελεύθερος απ’ τον Παναθηναϊκό και επέλεξε την ομάδα της Κύπρου.

Η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή Daniel Mancini. Κατάγεται από την Αργεντινή και είναι γεννημένος στις 11/11/1996.

Ο ποδοσφαιριστής μετρά στην καριέρα του 334 αγώνες, έχοντας σκοράρει 39 γκολ και μοιράσει 35 ασίστ.

Στην Ελλάδα μετρά πέραν των 200 αγώνων με τις φανέλες των Άρη Θεσσαλονίκης και Παναθηναϊκού.

Η συμφωνία προνοεί συνεργασία 2,5 ετών.

Καλωσορίζουμε τον Daniel στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες με την ομάδα μας».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
46 λεπτά πριν Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Εξαήμερο… φωτιά με πολλά ανοιχτά μέτωπα – Πλησιάζει ο Χάβι Ερνάντεθ
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Εξαήμερο… φωτιά με πολλά ανοιχτά μέτωπα – Πλησιάζει ο Χάβι Ερνάντεθ
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση
3 ώρες πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση
ΣΠΟΡ
Volley League: Συνέχισαν με νίκες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
3 ώρες πριν Volley League: Συνέχισαν με νίκες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved