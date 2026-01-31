Μπάγερν Μονάχου: Ανακοίνωσε το «τέλος» του Γκορέτσκα

Onsports Team

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γερμανού διεθνή μέσου Λέον Γκορέτσκα, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Όπως επιβεβαίωσαν τόσο η ομάδα του Μονάχου όσο και ο 30χρονος παίκτης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να μην ανανεώσουν το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2026.

Ο Γκορέτσκα θα αποχωρήσει έτσι από την ομάδα μετά από συνολικά οκτώ σεζόν στη Βαυαρία. Αυτό το αποτέλεσμα αναμενόταν εδώ και καιρό, ιδίως λόγω των ολοένα και πιο επίμονων φημών για πιθανή χειμερινή μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο αποκλείστηκε πλέον, όπως ο ίδιος ο Γκορέτσκα έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram: «Όσο κολακευτικό κι αν είναι το ενδιαφέρον από μεγάλους διεθνείς συλλόγους, σαφώς αποφάσισα να μείνω στην Μπάγερν μέχρι το τέλος της σεζόν».