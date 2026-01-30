Ομάδες

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος πολυτραυματίας μετά το χειρουργείο
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 09:56
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Ο 20χρονος αναπνέει χωρίς υποστήριξη

Ευχάριστα νέα για τον 20χρονο φίλαθλο του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο όχημα ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία.

Όπως μετέδωσε το Mega, ο νεαρός αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς υποστήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι στον 20χρονο πολυτραυματίας βρέθηκε οίδημα στον αυχένα και κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σημειώνεται ότι παραμένει άγνωστος ο χρόνος αποθεραπείας, ενώ ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πουν το πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ποια η κατάσταση των δύο φίλων του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Στο μεταξύ σε σταθερή κατάσταση παραμένουν οι άλλοι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σώθηκαν από το πολύνεκρο τροχαίο.

Όπως αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Και οι δύο υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι οποίες έδειξαν φυσιολογικιά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.



