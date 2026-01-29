Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετάει τα «αετόπουλα» του

Οnsports Τeam

Ο Κυριακάτικος αγώνας με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα θα είναι αφιερωμένος στις 7 ψυχές που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Μετά την αποψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λυών, ο ΠΑΟΚ, που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των υποχρεώσεών του και της μεγάλης τραγωδίας που βρήκε την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις και το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Ένα παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας και θα είναι αφιερωμένο στις ψυχές των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που ξεψύχησαν στην άσφαλτο της Ρουμανίας.

Με γενική είσοδο 5€ και ενέργειες συνδέσμων και διοίκησης, η Τούμπα θα τιμήσει όπως πρέπει τα δικά της παιδιά.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε γενική είσοδο 5 ευρώ, ενώ σε συνεννόηση με τους ΣΦ ΠΑΟΚ, ετοιμάζει ενέργειες στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών.

Ένας (ακόμα) αγώνας προς τιμήν αυτόν που έχασαν τη ζωή τους για την αγάπη τους την πιο μεγάλη.