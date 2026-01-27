Δυστύχημα στη Ρουμανία: Γιατί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επέλεξαν τη διαδρομή μέσω Ρουμανίας

Οnsports Team

Το τελευταίο ταξίδι της ζωής τους πραγματοποίησαν χωρίς να το ξέρουν τουλάχιστον 7 Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ, καθώς κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά την ευρωπαϊκή μάχη της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λυών για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Uefa Europa League, το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα στην περιοχή Τίμις της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τρεις από τους νεκρούς κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ένας από την Κατερίνη, δύο από τη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση για τον 7ο φίλαθλο του ΠΑΟΚ.

Πολλά είναι τα λεωφορεία που μετέφεραν φιλάθλους της ελληνικής ομάδας, που πλέον έχουν σταματήσει το ταξίδι, καθώς η διεξαγωγή του αγώνα βρίσκεται στον «αέρα» και οι ίδιοι με αγωνία προσπαθούν να μάθουν τα νεότερα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Γιατί όμως οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία ταξιδεύοντας με μίνι βαν, επέλεξαν την εν λόγω διαδρομή για να φτάσουν στη Γαλλία για την προγραμματισμένη αναμέτρηση απέναντι στη Λυών;

Εικάζεται πως επέλεξαν τη συγκεκριμένη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας - Ρουμανίας και Ουγγαρίας, καθώς εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί τη συνήθη επιλογή για τις οδικές ευρωπαϊκές μετακινήσεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, μιας πρόκειται για χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή πολύωρων αναμονών στα σύνορα κρατών εκτός ΕΕ, όπως τα Σκόπια , η Σερβία και η Βοσνία.