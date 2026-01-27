Ομάδες

Επίσημο: Στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς
Οnsports Τeam 27 Ιανουαρίου 2026, 12:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς

Ο Αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη συμφωνία του με τον Χρήστο Μανδά με ένα deal που ξεπερνά συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. 

Τίτλοι τέλους για το ρίσλα της μεταγραφής του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Λάτσιο και πλέον θα αγωνίζεται στην Αγγλία με τη φανέλα της Μπόρνμουθ. 

Ο αγγλικός σύλλογος που ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επίτευξη της συμφωνίας και με τον παίκτη και με την ιταλική ομάδα,  θα πληρώσει ένα ποσό της τάξης των 1,5 εκατομμύριου ευρώ για το "ενοίκιο" του διεθνούς γκολκίπερ (+1 εκατ. ευρώ για κάποια μπόνους που έχουν προβλευθεί) έως το τέλος της σεζόν, με την οψιόν αγοράς του να ξεπερνάει τα 18 εκατ. ευρώ.



