«Ο Ρόουζ είναι πιο αγαπητός στο Σικάγο και από τον Τζόρνταν» - Η δήλωση του Γκριν που θα συζητηθεί

AP Photo/Marcio Jose Sanche

Οnsports Team

Σε δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις προχώρησε ο Ντρέιμοντ Γκριν, αναφέροντας ότι ο Ντέρικ Ρόουζ είναι πιο αγαπητός στο Σικάγο από τον Μάικλ Τζόρνταν.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Κυριακής (25/1) η φανέλα του Ρόουζ υψώθηκε στην οροφή του «United Center», σε ειδική τελετή προς τιμήν του.

Όσα δήλωσε ο Ντρέιμοντ Γκριν στο «courtsidebuzzig»:

«Δεν υπάρχει ούτε ένα μεγαλύτερο άτομο στην πόλη του Σικάγο από τον Ντέρικ Ρόουζ! Μην κάνετε λάθος. Ακούσατε τι είπα. Δεν υπάρχει ούτε ένα μεγαλύτερο άτομο που να σημαίνει περισσότερα για την πόλη του Σικάγο από τον Ντέρικ Ρόουζ. Με όλο τον σεβασμό στον Μάικλ Τζόρνταν, που τον αγαπώ... Όλοι θέλαμε να είμαστε σαν τον Μάικ. Ακόμα αγαπώ τον Μάικ. Όμως ο Μάικ δεν σημαίνει περισσότερα για την πόλη του Σικάγο από τον Ντέρικ Ρόουζ.

Αυτά είναι απλώς γεγονότα. Ο Ντέρικ Ρόουζ σταματά τα πάντα στο Σικάγο. Ο Ντέρικ Ρόουζ σταματά το έγκλημα. Ο Ντέρικ Ρόουζ μπορεί να περπατάει στο Σικάγο - κανένα πρόβλημα. Αυτό που σημαίνει για την πόλη του Σικάγο είναι απίστευτο.

Προφανώς, ξέρουμε τι συνέβη με τους τραυματισμούς και τα πράγματα που έβγαλαν τον Ντι-Ρόουζ από το μονοπάτι που ακολουθούσε. Ο νεότερος MVP στην ιστορία του πρωταθλήματος με τη φανέλα των Μπουλς, όταν δυσκολεύονταν για χρόνια μετά τον Μάικ». Ο Ντέρικ Ρόουζ ήρθε και έσωσε το franchise.

Ένα μπράβο στον Ρόουζ. Του βγάζω το καπέλο. Το άξιζες, αδερφέ. Ελπίζω σίγουρα να δω τον Ρόουζ στο Hall of Fame. Αναδείχθηκες MVP του NBA. Σου αξίζει να είσαι στο Hall of Fame. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και ήσουν ο καλύτερος παίκτης».