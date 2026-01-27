Australian Open: Στα ημιτελικά και έτοιμος να γράψει ιστορία ο Αλκαράθ

Οnsports Τeam

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε το εμπόδιο του «γηπεδούχου» Άλεξ Ντε Μινόρ στα τρία σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του ο Κάρλος Αλκαράθ, στο Australian Open, με τον 22χρονια Ισπανό να ξεπερνάει άνετα την αντίσταση του Άλεξ Ντε Μινόρ (7-57, 6-2, 6-1) και να ετοιμάζεται για τον Σάσα Ζβέρεφ ο οποίος θα αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιό του στον δρόμο προς τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Αλκαράθ έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος, με τον Ράφα Ναδάλ, που συμπληρώνει δέκα ημιτελικούς major και είναι πλέον δύο νίκες μακριά από το όνειρο: το Career Grand Slam!

Ο μεγάλος αγώνας με τον Ζβέρεφ θα γίνει την Παρασκευή (30/1), ενώ το ζευγάρι του δεύτερο ημιτελικού θα προκύψει από τις αναμετρήσεις Μουζέτι – Τζόκοβιτς και Σέλτον – Σίνερ.