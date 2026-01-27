Ανατροπή με Τσιμίκα: «Μένει στη Ρόμα»

Οnsports Τeam

Τελικά ο Έλληνας παίκτης ίσως να μη χρειαστεί να φτιάξει… βαλίτσες, καθώς σύμφωνα με νέο δημοσίευμα ο Κώστας Τσιμίκας θα παραμείνει κάτοικος της «αιώνιας» πόλης.

Προς… ανατροπή φαίνεται πως πάει η υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα, με τον διεθνή αριστερό μπακ να παραμένει τελικά στην Ρόμα.

Την ώρα που όλα έδειχναν πως ο δανεισμός του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα θα διακοπεί και θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο δίνει μια άλλη διάσταση στα γεγονότα. Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως είναι πιθανό ο 29χρονος αριστερός μπακ να μείνει στους «τζιαλορόσι», οι οποίοι δεν έχουν βρει άλλον παίκτη για να τον αντικαταστήσουν και πιθανότατα να μην κάνουν μεταγραφή μπακ τον Ιανουάριο.

Η Ρόμα έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση και εφόσον δεν πάρει άμεσα παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας, τότε είναι πιθανό να διατηρήσει τον Έλληνα άσο στο ρόστερ της.