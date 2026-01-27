Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ανατροπή με Τσιμίκα: «Μένει στη Ρόμα»
Οnsports Τeam 27 Ιανουαρίου 2026, 10:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Λίβερπουλ / Ρόμα

Ανατροπή με Τσιμίκα: «Μένει στη Ρόμα»

Τελικά ο Έλληνας παίκτης ίσως να μη χρειαστεί να φτιάξει… βαλίτσες, καθώς σύμφωνα με νέο δημοσίευμα ο Κώστας Τσιμίκας θα παραμείνει κάτοικος της «αιώνιας» πόλης.

Προς… ανατροπή φαίνεται πως πάει η υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα, με τον διεθνή αριστερό μπακ να παραμένει τελικά στην Ρόμα.

Την ώρα που όλα έδειχναν πως ο δανεισμός του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα θα διακοπεί και θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο δίνει μια άλλη διάσταση στα γεγονότα. Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως είναι πιθανό ο 29χρονος αριστερός μπακ να μείνει στους «τζιαλορόσι», οι οποίοι δεν έχουν βρει άλλον παίκτη για να τον αντικαταστήσουν και πιθανότατα να μην κάνουν μεταγραφή μπακ τον Ιανουάριο.

Η Ρόμα έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση και εφόσον δεν πάρει άμεσα παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας, τότε είναι πιθανό να διατηρήσει τον Έλληνα άσο στο ρόστερ της.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αφήνει τον Κραλ και πάει σε άλλη περίπτωση – Προχωρημένες οι επαφές
Τώρα Παναθηναϊκός: Αφήνει τον Κραλ και πάει σε άλλη περίπτωση – Προχωρημένες οι επαφές
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αυτά τα ματς χάνει ο Τσιριβέγια
29 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αυτά τα ματς χάνει ο Τσιριβέγια
SUPER LEAGUE
«Στο στόχαστρο της Ναντ και την Ανζέ ο Ελ Κααμπί»
35 λεπτά πριν «Στο στόχαστρο της Ναντ και την Ανζέ ο Ελ Κααμπί»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, στόχος να γυρίσω στα γήπεδα έναν μήνα μετά το χειρουργείο»
45 λεπτά πριν Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, στόχος να γυρίσω στα γήπεδα έναν μήνα μετά το χειρουργείο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved