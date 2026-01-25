Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «άλωσε» το Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή

Onsports Team

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 3-2 στην έδρα της Άρσεναλ και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στη «μάχη» του πρωταθλήματος – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντυπωσιάζει. Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν μεγάλη νίκη στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ με 3-2. Για την 23η αγωνιστική της Premier League και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Πλέον, Σίτι και Άστον Βίλα απέχουν 4 βαθμούς απ’ τους «κανονιέρηδες».

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Μαρτίνες (29'), αλλά οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν ν' ανατρέψουν το σκορ με τα τέρματα των Μπεμό (37') και Ντόργκου (51'). Η Άρσεναλ ισοφάρισε με τον Μερίνο στο 84ο λεπτό, αλλά η συνέχεια ανήκε στη Γιουνάιτεντ, η οποία με τον Κούνια στο 87ο λεπτό έφθασε στη μεγάλη νίκη, με την οποία ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

PREMIER LEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1

(14' Σάμερβιλ, 28' πεν. Μπόουεν, 43' Φερνάντες-82' Μπρόμπεϊ)

Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2

(45' Τουανζέμπε, 76' Φόστερ-38' φαν ντε Φεν, 90'+ Ρομέρο)

Φούλαμ-Μπράιτον 2-1

(72' Τσουκουέζε, 90'+ Γουίλσον-28' Αγιάρι)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0

(8' Μαρμούς, 45'+ Σεμένιο)

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2

(26΄ Εβανίλσον, 33΄ Χιμένες, 95΄ Αντλί - 45΄ Φαν Ντάικ, 80΄ Σόμποσλαϊ)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2

(12' Ζεσούς, 79' Αβονίγι)

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3

(88' Ρίτσαρντς-34' Εστεβάο, 50' Πέδρο, 63' πεν. Φερνάντες)

Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-2

(19' Μπουεντία, 88' Γουότκινς)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 2-3

(29' αυτ. Μαρτίνες, 84' Μερίνο-37' Μπεμό, 51' Ντόργκου, 87' Κούνια)

Έβερτον-Λιντς 26/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 50

Μάντσεστερ Σίτι 46

Άστον Βίλα 46

Μάντσεστερ Γ. 38

Τσέλσι 37

Λίβερπουλ 36

Φούλαμ 34

Μπρέντφορντ 33

Νιούκαστλ 33

Σάντερλαντ 33

Έβερτον 32 -22αγ.

Μπράιτον 30

Μπόρνμουθ 30

Κρίσταλ Πάλας 28

Τότεναμ 28

Λιντς 25 -22αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 25

Γουέστ Χαμ 20

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8