Εθνική: Φιλικό κόντρα στην Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 11:18
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική: Φιλικό κόντρα στην Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου

Η Εθνική ομάδα θα δώσει δυνατό φιλικό με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου (20:00) στην Puskas Arena.

Ένα πολύ δυνατό εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι έχει μπροστά της η Εθνική ομάδας ποδοσφαίρου καθώς όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου. 

Αναλυτικά:

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής ανδρών με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας, ύστερα από συμφωνία των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 31 Μαρτίου 2026 στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).

Στο γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει στις 30 Μαΐου 2026 τον φετινό τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League, η Εθνική Ομάδα επιστρέφει ύστερα από 4 χρόνια (20/11/2022), όταν η οικοδέσποινα, Ουγγαρία, επικράτησε 2-1 της Ελλάδας σε φιλικό παιχνίδι. Οι δύο Ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 23 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και σε φλικούς αγώνες, με την Ελλάδα να υπερτερεί με 10 νίκες έναντι 7 των Μαγυάρων, ενώ 6  αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι.



