Euroleague, Μονακό: Ανακοινώνεται το «διαζύγιο» με Σπανούλη

Μέσα στη διάρκεια της Τετάρτης (11/03) αναμένεται να επισημοποιηθεί το τέλος της συνεργασίας ανάμεσα στον Βασίλη Σπανούλη και τη Μονακό.

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα, ο Έλληνας τεχνικός και η ομάδα του Πριγκιπάτου θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, με την ανακοίνωση του «διαζυγίου» να θεωρείται θέμα χρόνου.

Η κατάσταση στη Μονακό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ το διαθέσιμο ρόστερ έχει περιοριστεί σημαντικά, με μόλις οκτώ παίκτες να βρίσκονται στη διάθεση της ομάδας. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τον Σπανούλη στην απόφαση να υποβάλει την παραίτησή του.

Άλλωστε, ο Έλληνας προπονητής δεν βρέθηκε στον πάγκο της Μονακό στα παιχνίδια με τη Σολέ και τη Ναντέρ, με το μόνο που απομένει πλέον να είναι η επίσημη ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.