Μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου στο allwyn.gr
Onsports Team 11 Μαρτίου 2026, 14:35
BET

Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes

Το ανανεωμένο allwyn.gr, που αντικατέστησε το opap.gr και το opaponline.gr στη νέα εποχή της Allwyn, φιλοξενεί μεγάλο διαγωνισμό* για 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes.

Συγκεκριμένα, δύο τυχεροί θα κερδίσουν, μετά από κλήρωση, ένα δωρεάν ταξίδι για 3 ημέρες στα Καλάβρυτα με δωρεάν είσοδο στο Kalavryta Ski Resort.

Η προθεσμία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό* λήγει στις 16 Μαρτίου, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου.

Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»
9 λεπτά πριν Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»
ΣΠΟΡ
Indian Wells: Πρόκριση στα προημιτελικά του μικτού για Τσιτσιπά και Σάκκαρη
13 λεπτά πριν Indian Wells: Πρόκριση στα προημιτελικά του μικτού για Τσιτσιπά και Σάκκαρη
EUROLEAGUE
Με τον Αλβέρτη το λάβαρο του 2000
39 λεπτά πριν Με τον Αλβέρτη το λάβαρο του 2000
MUNDIAL
Ιράν: Δεν πάει στο Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»
42 λεπτά πριν Ιράν: Δεν πάει στο Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»
Όλες οι ειδήσεις
