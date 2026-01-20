Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: «Κλείνει» στην Ομόνοια ο Οντουμπάτζο
Οnsports Τeam 20 Ιανουαρίου 2026, 11:34
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Κλείνει» στην Ομόνοια ο Οντουμπάτζο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο η ομάδα της Ομόνοιας ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον παίκτη του «Δικεφάλου».

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ομόνοιας βρίσκεται ο Μόουζες Οντουμπάτζο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο.

Ο Οντουμπάτζο έχει μείνει στο περιθώριο καθώς δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς και η συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές είναι προ των πυλών.

Συγκεκριμένα το ρεπορτάζ του Goal.com.cy αναφέρει: 

«Δίχτυα» για την απόκτηση του Μόουζες Οντουμπάγιο έριξε η Ομόνοια. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Goal.com.cy οι πράσινοι έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την ΑΕΚ Αθηνών, με τις δύο πλευρές να συζητούν το ενδεχόμενο μετεγγραφής του 32χρονου δεξιοπόδαρου ακραίου αμυντικού.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επιθυμεί αναβάθμιση στη δεξιά πλευρά και σε συνδυασμό με την αυξημένη πιθανότητα παραχώρησης του Αμίν Χαμάς σε ομάδα του Μαρόκου, στο «τριφύλλι» εξετάζουν «ζεστά» την πιθανότητα ενίσχυσης στα άκρα με την περίπτωση του Οντουμπάγιο να βρίσκεται σε περίοπτη θέση.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μπάγερν: Γι αυτό έφυγε ο Ντίνγουιντι από το Μόναχο
14 λεπτά πριν Μπάγερν: Γι αυτό έφυγε ο Ντίνγουιντι από το Μόναχο
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Παρουσία έκπληξη στην αποστολή για Φερεντσβάρος - Τρεις απουσίες για Μπενίτεθ
18 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Παρουσία έκπληξη στην αποστολή για Φερεντσβάρος - Τρεις απουσίες για Μπενίτεθ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων
51 λεπτά πριν ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων
ΣΠΟΡ
Australian Open: Το πήγε σε άλλο επίπεδο η Οσάκα - Η θεαματική είσοδος της Γιαπωνέζας (vid)
59 λεπτά πριν Australian Open: Το πήγε σε άλλο επίπεδο η Οσάκα - Η θεαματική είσοδος της Γιαπωνέζας (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved