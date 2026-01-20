ΑΕΚ: «Κλείνει» στην Ομόνοια ο Οντουμπάτζο

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο η ομάδα της Ομόνοιας ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον παίκτη του «Δικεφάλου».

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ομόνοιας βρίσκεται ο Μόουζες Οντουμπάτζο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο.

Ο Οντουμπάτζο έχει μείνει στο περιθώριο καθώς δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς και η συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές είναι προ των πυλών.

Συγκεκριμένα το ρεπορτάζ του Goal.com.cy αναφέρει:

«Δίχτυα» για την απόκτηση του Μόουζες Οντουμπάγιο έριξε η Ομόνοια. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Goal.com.cy οι πράσινοι έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την ΑΕΚ Αθηνών, με τις δύο πλευρές να συζητούν το ενδεχόμενο μετεγγραφής του 32χρονου δεξιοπόδαρου ακραίου αμυντικού.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επιθυμεί αναβάθμιση στη δεξιά πλευρά και σε συνδυασμό με την αυξημένη πιθανότητα παραχώρησης του Αμίν Χαμάς σε ομάδα του Μαρόκου, στο «τριφύλλι» εξετάζουν «ζεστά» την πιθανότητα ενίσχυσης στα άκρα με την περίπτωση του Οντουμπάγιο να βρίσκεται σε περίοπτη θέση.