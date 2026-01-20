Παναθηναϊκός: Στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει μπει στο... στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε αναζήτηση παικτών για την ενίσχυσή τους στις θέσεις των εξτρέμ και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο ο Ντάνιελ Μαντσίνι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της μεταγραφικής λίστας της κυρπαικής ομάδας.

Ο 29χρονος που φέτος μετράει 9 συμμετοχές (402 αγωνιστικά λεπτά) σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό, έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι (30/6), με τις δυο πλευρές να προσπαθούν το τελευταίο διάστημα να βρουν λύση αναφορικά με το φινάλε της συνεργασίας τους, το οποίο μοιάζει δεδομένο.

Αυτό είναι που θέλει να εκμεταλλυτεί η Κυρπιακή ομάδα η οποία παρακολουθεί την περίπτωση του έμπειρου παίκτη και τα όσα γίνονται μεταξύ του ίδίου και του Παναθηναϊκού, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την κίνησή της.