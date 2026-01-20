Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι
Οnsports Τeam 20 Ιανουαρίου 2026, 10:40
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει μπει στο... στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ. 

Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε αναζήτηση παικτών για την ενίσχυσή τους στις θέσεις των εξτρέμ και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο ο Ντάνιελ Μαντσίνι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της μεταγραφικής λίστας της κυρπαικής ομάδας. 

Ο 29χρονος που φέτος μετράει 9 συμμετοχές (402 αγωνιστικά λεπτά) σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό, έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι (30/6), με τις δυο πλευρές να προσπαθούν το τελευταίο διάστημα να βρουν λύση αναφορικά με το φινάλε της συνεργασίας τους, το οποίο μοιάζει δεδομένο.

Αυτό είναι που θέλει να εκμεταλλυτεί η Κυρπιακή ομάδα η οποία παρακολουθεί την περίπτωση του έμπειρου παίκτη και τα όσα γίνονται μεταξύ του ίδίου και του Παναθηναϊκού, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την κίνησή της. 



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Ο Σότσα «σφυρίζει» στο ΠΑΟΚ – Μπέτις
7 λεπτά πριν Ο Σότσα «σφυρίζει» στο ΠΑΟΚ – Μπέτις
EUROPA LEAGUE
Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Ο Ουκρανός Μπαλάκιν διαιτητής στο κρίσιμο ματς της Βουδαπέστης
10 λεπτά πριν Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Ο Ουκρανός Μπαλάκιν διαιτητής στο κρίσιμο ματς της Βουδαπέστης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Ομόνοιας ο Οντουμπάτζο
13 λεπτά πριν ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Ομόνοιας ο Οντουμπάτζο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ελ Κααμπί, στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ
30 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ελ Κααμπί, στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved