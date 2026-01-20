«Η Ελλάδα να πάρει πίσω τα Μάρμαρα του Παρθενώνα ως αντάλλαγμα της στιγμής λάμψης του Κωστούλα»

Οnsports Τeam

Η αποθέωση για τη γκολάρα του Μπάμπη Κωστούλα που έδωσε την ισοαπαλία στις καθυστερήσεις, στο ματς της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ συνεχίζεται και φτάνει σε... άλλα επίπεδα.

Tal of the town σε Αγγλία και Ελλάδα έχει γίνει από χθες το βράδυ ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο Έλληνας παίκτης της Μπράιτον με ένα εκπληκτικό ψαλιδάκι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Μπόρνμουθ έσωσε την... παρτίδα για την Μπράιτον, κάνοντας το 1-1 και αφήνοντας με το στόμα ανοικτό όλους όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Από χθες το βράδυ ο Κωστούλας έχει γνωρίσει καθολική αποθέωση, ενώ σήμερα το θέμα πήγε λίγο... παραπέρα.

Ο νεαρός φορ γνώρισε την αποθέωση και από τον προπονητή του, Φάμπιαν Χίρτσελερ, ωστόσο την παράσταση έκλεψαν και οι αντιδράσεις στα social media. Ανάμεσα στα πιο viral σχόλια ήταν αυτό της δημοφιλούς σελίδας των φίλων της Μπράιτον, We Are Brighton, η οποία συνέδεσε με χιούμορ το γκολ του Κωστούλα με ένα ιστορικό ελληνικό ζήτημα.

«Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα ως αντάλλαγμα για αυτή τη στιγμή λάμψης από τον Κωστούλα», έγραψε χαρακτηριστικά, σε ένα σχόλιο γεμάτο υπερβολή, αλλά και θαυμασμό για το αριστουργηματικό τελείωμα του 18χρονου.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως ακόμα και ο Τιερί Ανρί σχολίασε το απίστευτο ψαλιδάκι του Έλληνα παίκτη λέγοντας: «για να επιχειρήσει κάτι τέτοιο, χρειάζεται τεράστια αυτοπεποίθηση».