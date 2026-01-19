Ομάδες

Οδεύει προς Premier League o Μανδάς: Πάει στην Μπόρνμουθ ως δανεικός από τη Λάτσιο
EPA/FABIO FRUSTACI
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 22:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οδεύει προς Premier League o Μανδάς: Πάει στην Μπόρνμουθ ως δανεικός από τη Λάτσιο

Έτοιμος για άλμα στην Premier League ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί από τη Λάτσιο στην Μπόρνμουθ με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και μια ιδιαίτερα υψηλή οψιόν αγοράς.

Ο 24χρονος Έλληνας τερματοφύλακας αναμένεται να μετακομίσει στην Αγγλία, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει προαιρετική οψιόν αγοράς ύψους 17,5 εκατομμυρίων λιρών (λίγο πάνω από 20 εκατ. ευρώ).

Η συγκεκριμένη ρήτρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα εφόσον η Μπόρνμουθ εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν ή αν ο Μανδάς συμπληρώσει 10 συμμετοχές έως το φινάλε της χρονιάς. 

Παράλληλα, ο διεθνής γκολκίπερ έχει ήδη συμφωνήσει με την αγγλική ομάδα για πενταετές συμβόλαιο, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η οψιόν, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση οριστικοποίησης της μεταγραφής, σημαντικό όφελος θα προκύψει και για τον ΟΦΗ, καθώς οι Κρητικοί διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης 15%, κάτι που μεταφράζεται σε έσοδα περίπου 3 εκατ. ευρώ.



