Κόπα Άφρικα: Χαμός στον τελικό - Αποχώρησε για λίγο η Σενεγάλη μετά από πέναλτι για το Μαρόκο στο 98

Επεισοδιακός ο τελικός του Κόπα Άφρικα ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη.

Απίστευτες εικόνες στον τελικό του Κόπα Άφρικα ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη!

Το παιχνίδι ήταν στο 0-0, όταν στο 93' η Σενεγάλη σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ στον Χακίμι.

Σαν να μην έφτανε αυτό στο 98' δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, επίσης με παρέμβαση του VAR, για τράβηγμα στον Μπραχίμ Ντίαζ.

Η απόφαση αυτή έκανε έξαλλους τους Σενεγαλέζους, οι οποίοι αποχώρησαν για 5 λεπτά από το γήπεδο.

Ωστόσο με παρέμβαση του αρχηγού τους, Μανέ επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, για να συνεχιστεί ο αγώνας.

Ο Μπραχίμ Ντίαζ ανέλαβε την εκτέλεση στο 113', κάνοντας χτύπημα αλά Πανένκα, με τον Μεντί να μένει στη θέση του και να μπλοκάρει, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση!