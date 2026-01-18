Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κόπα Άφρικα: Χαμός στον τελικό - Αποχώρησε για λίγο η Σενεγάλη μετά από πέναλτι για το Μαρόκο στο 98
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 23:24
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Χαμός στον τελικό - Αποχώρησε για λίγο η Σενεγάλη μετά από πέναλτι για το Μαρόκο στο 98

Επεισοδιακός ο τελικός του Κόπα Άφρικα ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη.

Απίστευτες εικόνες στον τελικό του Κόπα Άφρικα ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη!

Το παιχνίδι ήταν στο 0-0, όταν στο 93' η Σενεγάλη σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ στον Χακίμι.

Σαν να μην έφτανε αυτό στο 98' δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, επίσης με παρέμβαση του VAR, για τράβηγμα στον Μπραχίμ Ντίαζ.

Η απόφαση αυτή έκανε έξαλλους τους Σενεγαλέζους, οι οποίοι αποχώρησαν για 5 λεπτά από το γήπεδο.

Ωστόσο με παρέμβαση του αρχηγού τους, Μανέ επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, για να συνεχιστεί ο αγώνας.

Ο Μπραχίμ Ντίαζ ανέλαβε την εκτέλεση στο 113', κάνοντας χτύπημα αλά Πανένκα, με τον Μεντί να μένει στη θέση του και να μπλοκάρει, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση!



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
5 λεπτά πριν Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
24 λεπτά πριν Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
33 λεπτά πριν Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»
40 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved