Ρεάλ Μαδρίτης: Απογοητευμένοι οι παίκτες από τις αποδοκιμασίες

Onsports Team

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Η ήττα από την Αλμπαθέτε της Β` κατηγορίας στο Κύπελλο Ισπανίας είχε προκαλέσει ένα κύμα αρνητικών και επικριτικών αντιδράσεων από τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης, με πολλούς εξ' αυτών να έχουν βάλει στο στόχαστρο αρκετούς παίκτες στην ομάδα. Εναντίον της Λεβάντε, η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα επέστρεψε στις νίκες (2-0), αλλά τα συναισθήματα μετά τον αγώνα ήταν αρνητικά.

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης δεν δίστασαν να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους με πολυάριθμες αποδοκιμασίες και πολύ επιθετικά σχόλια. Ορισμένοι παίκτες στοχοποιήθηκαν ιδιαίτερα, όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ, με τον οποίο η σχέση έχει πλέον επίσημα τελειώσει. Ο Βραζιλιάνος σταρ φάνηκε ιδιαίτερα επηρεασμένος στην φυσούνα μετά τον αγώνα. «Πάντα ήμουν κάποιος που σεβόταν πολύ το Μπερναμπέου, έχω επίσης δεχθεί πολλές αποδοκιμασίες και ένα από τα πράγματα που κάνει αυτόν τον σύλλογο σπουδαίο είναι τα υψηλά πρότυπα της ομάδας μας. Περνάμε μια δύσκολη εβδομάδα και πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Οι οπαδοί ξέρουν ότι μπορούμε να δώσουμε περισσότερα. Δεν έχω τίποτε για να κατηγορήσω τους οπαδούς μας».

«Πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερα στο Μπερναμπέου», δήλωσε από την πλευρά του, ο Άλβαρο Αρμπελόα μετά τον αγώνα, επιχειρώντας να εμφανισθεί διαλλακτικός στις δημόσιες δηλώσεις του. Ωστόσο, η πραγματικότητα στα αποδυτήρια της Ρεάλ, είναι αρκετά διαφορετική, όπως αναφέρει το «Cadena COPE»: Οι παίκτες δεν περίμεναν τέτοια εχθρότητα και κατά διαστήματα ένιωθαν σαν να έπαιζαν μακρυά από την έδρα τους. Ως εκ τούτου, εξεπλάγησαν, αλλά και απογοητεύτηκαν, με ορισμένους παίκτες να αισθάνονται ότι οι οπαδοί είναι εκεί μόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά.