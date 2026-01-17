Premier League: Το Μάντσεστερ είναι κόκκινο και λευκό – Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Σίτι

Onsports Team

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 2-0 των «πολιτών» στο «Όλντ Τράφορντ» και κρατά μακριά από την κορυφή την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Πρώτο ντέρμπι για το 2026 στο Μάντσεστερ. Στο «Όλντ Τράφορντ» για την 22η αγωνιστική της Premier League, η Γιουνάιτεντ έγινε το… αφεντικό της πόλης του αγγλικού βορρά. Επικρατώντας 2-0 της Σίτι στο μεγάλο ματς.

Έτσι οι «κόκκινοι διάβολοι» ανέβηκαν στην 4η θέση, τη στιγμή που η Σίτι έχασε κι άλλο έδαφος στην προσπάθειά της να πλησιάσει την Άρσεναλ στην κορυφή.

Έχοντας τον Κάρικ στον πάγκο τους, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του ματς. Ο Μαγκουάιρ στο 3’ είχε κεφαλιά στο δοκάρι, ενώ ακυρώθηκαν δύο τέρματα της Γιουνάιτεντ στο πρώτο μέρος. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι και στο τέλος του ματς με τον Ντιαλό (90’).

Το σκορ άνοιξε ο Μπεμό στο 65’, ενώ ο Ντοργκού στο 76’ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Έτσι η Γιουνάιτεντ είχε δύο γκολ, δύο τέρματα που δεν μέτρησαν και δύο δοκάρια, κάτι που φανερώνει την απόλυτη υπεροχή της.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανέβηκαν στους 35 βαθμούς «πιάνοντας» με ματς περισσότερο την Λίβερπουλ. Η Σίτι έμεινε στους 43 και στο -6 από την Άρσεναλ, η οποία έχει ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά.