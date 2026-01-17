Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Premier League: Επανέναρξη με ντέρμπι του Μάντσεστερ! – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (17/01)
AP Photo/Dave Thompson
Οnsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 08:37
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Επανέναρξη με ντέρμπι του Μάντσεστερ! – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (17/01)

Με ένα σπουδαίο ντέρμπι επιστρέφει η Premier League, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται τη συμπολίτισσα, Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής – Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/01).

Με τη «μονομαχία» του Μάντσεστερ επιστρέφει το αγγλικό πρωτάθλημα, έπειτα από περίπου δέκα ημέρες, λόγω των υποχρεώσεων των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας στο FA Cup.

Η Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», με τις δύο ομάδες να θέλουν μόνο τη νίκη για τους δικούς τους λόγους.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», οι οποίοι βρίσκονται 17 βαθμούς πίσω από την κορυφή, θέλουν να πανηγυρίσουν μια σπουδαία νίκη που θα τους δώσει ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Από την πλευρά τους, οι «πολίτες», με ανεβασμένη ψυχολογία ύστερα από τη νίκη επί της Νιούκαστλ στον πρώτο ημιτελικό του League Cup, θα επιδιώξουν κόντρα στη... μισητή «συμπολίτισσα» να επιστρέψουν στα «τρίποντα» ύστερα από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, οι οποίες τους έχουν φέρει στο -6 από την κορυφή.

Το ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (17/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/01)

11:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα

Α1 Basketball League Γυναικών

13:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Νέες Ατρομήτου - Οδυσσέας Μοσχάτου

Ποδόσφαιρο

14:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Κόβεντρι – Λέστερ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

15:30

Novasports 2HD

Πανσερραϊκός – Κηφισιά

Stoiximan Super League 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ουντινέζε – Ίντερ

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ Sports HD

Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος

Stoiximan GBL

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – Μαρούσι

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Extra 4

Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 2

Κολωνία – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 1

Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Αμβούργο – Γκλάντμπαχ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports Premier League

Λίβερπουλ – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Λιντς – Φούλαμ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports News

Σάντερλαντ - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 5HD

Τότεναμ - Γουέστ Χαμ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 4HD

Τσέλσι – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ερόκσπορ - Αναντολού Εφές

Turkish Basketball Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Όξφορντ - Μπρίστολ Σίτι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Μαγιόρκα – Μπιλμπάο

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

Novasports Extra 3

Άγιαξ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Eredivisie 2025/26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Καρδίτσα – ΑΕΚ

Stoiximan GBL

18:20

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε12

Μπάσκετ

19:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Τουρκία

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Πόλο

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Νάπολι – Σασουόλο

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Λειψία - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Οσασούνα – Οβιέδο

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Αλ Νασρ - Αλ Σαμπάμπ

Roshn Saudi League 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Λειψία - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

19:45

COSMOTE SPORT 8 HD

Ντερτόνα - Αρμάνι Μιλάνο

Lega Basket Serie A 2025-26

21:00

Novasports 4HD

Φορτούνα Σίταρντ - PSV Αϊντχόφεν

Eredivisie 2025/26

21:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

Μικρός τελικός

21:30

Novasports Start

Χέρτα Βερολίνου – Σάλκε

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Κάλιαρι – Γιουβέντους

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Μπέτις – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Oktagon 2026

82 (Γερμανία, Ντίσελντορφ)

22:00

Novasports Prime

Μπέτις – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρίο Άβε – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

00:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ντάλας Μάβερικς - Γιούτα Τζαζ

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

03:00

COSMOTE SPORT 9 HD

NFL Playoffs, NFC Division

NFL

Αγγλικό πρωτάθλημα 22η αγων. Μάντσεστερ Γ. - Μάντσεστερ Σίτι!



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο πρόεδρος της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο
4 λεπτά πριν Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο πρόεδρος της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Καθοριστικός ο ρόλος του Μπενίτεθ στη μεταγραφή Αντίνο» - Όσα είπε ο Μανσούρ
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Καθοριστικός ο ρόλος του Μπενίτεθ στη μεταγραφή Αντίνο» - Όσα είπε ο Μανσούρ
EUROLEAGUE
Euroleague: Ο CEO της διοργάνωσης επιβεβαίωσε την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη διοργάνωση!
39 λεπτά πριν Euroleague: Ο CEO της διοργάνωσης επιβεβαίωσε την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη διοργάνωση!
NBA
NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)
1 ώρα πριν NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved