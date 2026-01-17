Premier League: Επανέναρξη με ντέρμπι του Μάντσεστερ! – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (17/01)

AP Photo/Dave Thompson

Οnsports Team

Με ένα σπουδαίο ντέρμπι επιστρέφει η Premier League, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται τη συμπολίτισσα, Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής – Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/01).

Με τη «μονομαχία» του Μάντσεστερ επιστρέφει το αγγλικό πρωτάθλημα, έπειτα από περίπου δέκα ημέρες, λόγω των υποχρεώσεων των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας στο FA Cup.

Η Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», με τις δύο ομάδες να θέλουν μόνο τη νίκη για τους δικούς τους λόγους.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», οι οποίοι βρίσκονται 17 βαθμούς πίσω από την κορυφή, θέλουν να πανηγυρίσουν μια σπουδαία νίκη που θα τους δώσει ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Από την πλευρά τους, οι «πολίτες», με ανεβασμένη ψυχολογία ύστερα από τη νίκη επί της Νιούκαστλ στον πρώτο ημιτελικό του League Cup, θα επιδιώξουν κόντρα στη... μισητή «συμπολίτισσα» να επιστρέψουν στα «τρίποντα» ύστερα από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, οι οποίες τους έχουν φέρει στο -6 από την κορυφή.

Το ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (17/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/01)