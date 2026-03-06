Ομάδες

FIFA: Δεν δέχεται αύξηση ρόστερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 07:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Δεν δέχεται αύξηση ρόστερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Παγκόσμιο Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, είναι αρνητική στο να έχουν δικαίωμα οι ομάδες του Μουντιάλ να έχουν ρόστερ 30 παικτών.

Τους τελευταίους μήνες, γίνεται συζήτηση σχετικά με το αν η FIFA πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των παικτών που μπορεί να καλέσει κάθε εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Τον περασμένο Οκτώβριο, συζητήθηκε η επέκταση του αριθμού των παικτών στα ρόστερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη FIFA από 26 σε 30, ακολουθώντας το παράδειγμα της UEFA, η οποία επέτρεψε την κλήση 26 παικτών αντί για 23 για το Euro 2024.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι αυτή η επιλογή είναι απίθανο να εξεταστεί, παραμένοντας στα ρόστερ των 26 παικτών.



