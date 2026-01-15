Ομάδες

Ιταλία: Ο Ντάγκλας Κόστα σε ομάδα της Δ' κατηγορίας!
Οnsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 15:58
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Ο Ντάγκλας Κόστα σε ομάδα της Δ' κατηγορίας!

Ο Ντάγκλας Κόστα, με σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τις φανέλες των Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γιουβέντους και Μπάγερν Μονάχου, θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της 4ης κατηγορίας στην Ιταλία!

Συγκεκριμένα ο 35χρονος Βραζιλιάνος δεξιός εξτρέμ, που το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Σίδνεϊ FC της Αυστραλίας και από τότε ψάχνει για νέα ομάδα, είναι κοντά σε συμφωνία με την Κιέβο Βερόνα, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Serie D. Ο Ντάγκλας Κόστα είχε φορέσει και 31 φορές τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας, έχοντας στο ενεργητικό του και τρία γκολ.



