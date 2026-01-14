Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τάσος Μπακασέτας: Πότε είχε πετύχει το προηγούμενο χατ-τρικ
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 22:46
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Τάσος Μπακασέτας: Πότε είχε πετύχει το προηγούμενο χατ-τρικ

Ο Τάσος Μπακασέτας σημείωσε χατ-τρικ απέναντι στον Άρη, κάτι που είχε να πετύχει από τον Μάρτιο του 2016.

Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη-πρόκριση που πήρε ο Παναθηναϊκός με 3-0 επί του Άρη, αφού πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του.

Αρχικά άνοιξε το σκορ με υπέροχο, συρτό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στη συνέχεια ευστόχησε δύο φορές από το σημείο του πέναλτι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η τελευταία φορά που ο Τάσος Μπακασέτας είχε πετύχει χατ-τρικ ήταν στις 12 Μαρτίου του 2016, όταν είχε βάλει όλα τα γκολ του Πανιωνίου στη νίκη με 3-0 επί της Ξάνθης.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Copa del Rey: Ο Μπετανκόρ απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 94’ – Στους «8» η Αλμπαθέτε!
2 λεπτά πριν Copa del Rey: Ο Μπετανκόρ απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 94’ – Στους «8» η Αλμπαθέτε!
ΜΠΑΣΚΕΤ
Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»
19 λεπτά πριν Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ για ενδιαφέρον για τον Νόα Άλεν
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ για ενδιαφέρον για τον Νόα Άλεν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Άρης: Τα highlights της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - Άρης: Τα highlights της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved