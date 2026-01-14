Τάσος Μπακασέτας: Πότε είχε πετύχει το προηγούμενο χατ-τρικ

Οnsports Team

Ο Τάσος Μπακασέτας σημείωσε χατ-τρικ απέναντι στον Άρη, κάτι που είχε να πετύχει από τον Μάρτιο του 2016.

Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη-πρόκριση που πήρε ο Παναθηναϊκός με 3-0 επί του Άρη, αφού πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του.

Αρχικά άνοιξε το σκορ με υπέροχο, συρτό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στη συνέχεια ευστόχησε δύο φορές από το σημείο του πέναλτι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η τελευταία φορά που ο Τάσος Μπακασέτας είχε πετύχει χατ-τρικ ήταν στις 12 Μαρτίου του 2016, όταν είχε βάλει όλα τα γκολ του Πανιωνίου στη νίκη με 3-0 επί της Ξάνθης.