Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας
INTIME SPORTS
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 21:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε τα highlights του ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

ΠΑΟΚ για μεγάλα πράγματα στο «Γ. Καραϊσκάκης»!

Οι Θεσσαλονικείς πήραν με εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όντας τακτικά άψογοι και ουσιαστικά καλύτεροι του Ολυμπιακού, επικράτησαν 2-0, σημειώνοντας και τα δύο τέρματα στο πρώτο τέταρτο.

Τα γκολ των Μύθου και Οζντόεφ, η μαχητικότητα, η αυτοπεποίθηση που είχε ο «δικέφαλος», συνδυάστηκε με την εξαιρετική συγκέντρωσή του στο πλάνο. Από την άλλη ο Ολυμπιακός έμοιαζε να ξαφνιάστηκε και δεν βρήκε σε κανένα σημείο του ματς τρόπο να «απαντήσει». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει τις καλύτερες ευκαιρίες του στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν όλα ουσιαστικά είχαν κριθεί.

Τα highlights του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ



