Παναθηναϊκός - Άρης: Η ενδεκάδα του Χιμένεθ για το Κύπελλο Ελλάδας
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 19:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Άρης

Παναθηναϊκός - Άρης: Δείτε τις επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το σπουδαίο ματς του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Άρης θέλει να κάνει την έκπληξη και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, σε ένα νοκ άουτ αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (20:30) και ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε μόλις δυο αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ.

Τα νέα πρόσωπα είναι ο Παναγίδης λόγω του κανονισμού για τους γηγενείς και ο Λόρεν Μορόν αντί του Καντεβέρε. Στα αξιοσημείωτα ότι μένει στον πάγκο ο Φαμπιάνο, ενώ ο Γένσεν θα χρησιμοποιηθεί ως αριστερός winger.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινάει με Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα η τετράδα θα αποτελείται από Ρόουζ - Άλβαρο και Φαντικά - Τεχέρο. Στον άξονα οι Μόντσου - Ράσιτς, με τον Παναγίδη προωθημένο. Στην τριπλέτα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Πέρεθ - Γένσεν στα άκρα με τον Μορόν στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Φαντικά, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Μόντσου, Ράσιτς, Παναγίδης, Γένσεν, Πέρεθ, Μορόν.



