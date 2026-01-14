Παναθηναϊκός - Άρης: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το Κύπελλο Ελλάδας

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - Άρης : Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην πηγαίνει σε μεγάλο ροτέισιον, αλλά να αλλάζει σχηματισμό κι από το κλασικό 4-3-3 να πηγαίνει στο 4-4-2.

Ως εκ τούτου, κάτω από τα γκολπόστ επιστρέφει ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, Αλμπάν Λαφόν, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Ντάβιντε Καλάμπρια, Ίνγκι Ίνγκασον, Αχμέντ Τουμπά και Γιάννης Κώτσιρας.

Στη μεσαία γραμμή επιλέχθηκαν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Τάσος Μπακασέτας, ενώ στα αριστερά ο Παύλος Παντελίδης και στα δεξιά ο Γιάννης Μπόκος.

Στην κορυφή της επίθεσης θα κινούνται οι Ανδρέας Τετέι και Κάρολ Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Μπόκος, Παντελίδης, Τετέι, Σφιντέρσκι.