Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυτός είναι ο πρώτος ημιτελικός

Οnsports Τeam

Ο ΟΦΗ έριξε στο... καναβάτσο την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα ημιτελικά θα βρει μπροστά του τον Λεβαδειακό που απέκλεισε την Κηφισιά.

Ο ΟΦΗ έκανε τεράστιο διπλό μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, εκεί όπου τον περίμενε από νωρίς ο Λεβαδειακός που άφησε εκτός συνέχειας του θεσμού την Κηφισιά.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 3-4 Φεβρουαρίου στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στο Λάμπρος Κατσώνης.