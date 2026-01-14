Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυτός είναι ο πρώτος ημιτελικός
Οnsports Τeam 14 Ιανουαρίου 2026, 19:29
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Λεβαδειακός / ΟΦΗ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυτός είναι ο πρώτος ημιτελικός

 Ο ΟΦΗ έριξε στο... καναβάτσο την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα ημιτελικά θα βρει μπροστά του τον Λεβαδειακό που απέκλεισε την Κηφισιά. 

Ο ΟΦΗ έκανε τεράστιο διπλό μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, εκεί όπου τον περίμενε από νωρίς ο Λεβαδειακός που άφησε εκτός συνέχειας του θεσμού την Κηφισιά. 

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 3-4 Φεβρουαρίου στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στο Λάμπρος Κατσώνης.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
12 λεπτά πριν Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
15 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
41 λεπτά πριν Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
50 λεπτά πριν Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved