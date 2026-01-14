Ομάδες

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι του Κυπέλλου
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 17:35
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Ολυμπιακού για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με την αναμέτρηση να είναι μονή και να οδηγείται στα πέναλτι, αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο μετά την ολοκλήρωση του 90λεπτου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια. Ο Κεντζιόρα επέστρεψε στο πλευρό του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, με τους Μπάμπα και Κένι να είναι στις πλευρές, αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα.

Μεϊτέ και Οζντόεφ αποτελούν το δίδυμο των χαφ και μπροστά τους η μεσοεπιθετική τριπλέτα των Τάισον-Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου.



