Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι του Κυπέλλου
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 17:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (14/1, 18:30), για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε μονή αναμέτρηση, η οποία σε περίπτωση ισοπαλίας στο ενενηντάλεπτο, θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη κάτω απ' τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας και τους Ρέτσο και Μπιανκόν, δίδυμο στα στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή, ξεκινούν οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης, στα «φτερά» της επίθεσης, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ταρέμι, θα είναι ο Γιαζίτσι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ταρέμι



