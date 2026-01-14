Ομάδες

Λεβαδειακός - Κηφισιά: Τα highlights από την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 17:23
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με την Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με την Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Το φετινό «θαύμα» του Λεβαδειακού έχει συνέχεια και συνέπεια...

Η ομάδα της Βοιωτίας έγινε η πρώτη που προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26, για δεύτερη φορά στην Ιστορία της μετά το 1985, νικώντας με 2-0 την Κηφισιά στη Λιβαδειά.

Εκεί, το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου θα αντιμετωπίσει το νικητή από τον αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΟΦΗ, σε διπλούς αγώνες.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:



