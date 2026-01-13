Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Serie A: Η Ίντερ χάνει τον Τσαλχάνογλου για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
EPA/MATTEO BAZZI
Οnsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 17:05
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ίντερ

Serie A: Η Ίντερ χάνει τον Τσαλχάνογλου για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

Ο Χακάν Τσαλχάνογλου, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι κι η Ίντερ αναμένεται να τον στερηθεί για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Με μια σημαντική απουσία θα κληθεί να πορευτεί το προσεχές διάστημα η πρωτοπόρος της Serie A.

«Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα αποκάλυψαν μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πέλμα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η ανακοίνωση της Ίντερ, η οποία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Sky Sports και την αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, ο 31χρονος Τούρκος μέσος δεν θα είναι διαθέσιμος για τρεις εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να χάσει πέντε αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των δύο τελευταίων στη League Phase του Champions League.

Ο Τσαλχάνογλου έχει σκοράρει επτά γκολ στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν. Η Ίντερ βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά από τη Μίλαν και τέσσερις από τη Νάπολι, ενόψει του αναβληθέντος αγώνα της 16ης αγωνιστικής εναντίον της Λέτσε την Τετάρτη.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Τζούριτσιτς οι «πράσινοι» | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ
10 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Τζούριτσιτς οι «πράσινοι» | Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Χαουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στα παιδιά του One Team και τους αθλητές των SO Hellas
38 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Χαουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στα παιδιά του One Team και τους αθλητές των SO Hellas
EUROLEAGUE
Euroleague: Πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε με Σίλβα – Τραυματίστηκε στην προπόνηση
53 λεπτά πριν Euroleague: Πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε με Σίλβα – Τραυματίστηκε στην προπόνηση
ΣΠΟΡ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία
1 ώρα πριν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved