Serie A: Η Ίντερ χάνει τον Τσαλχάνογλου για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

EPA/MATTEO BAZZI

Οnsports Team

Ο Χακάν Τσαλχάνογλου, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι κι η Ίντερ αναμένεται να τον στερηθεί για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Με μια σημαντική απουσία θα κληθεί να πορευτεί το προσεχές διάστημα η πρωτοπόρος της Serie A.

«Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα αποκάλυψαν μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πέλμα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η ανακοίνωση της Ίντερ, η οποία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Sky Sports και την αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, ο 31χρονος Τούρκος μέσος δεν θα είναι διαθέσιμος για τρεις εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να χάσει πέντε αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των δύο τελευταίων στη League Phase του Champions League.

Ο Τσαλχάνογλου έχει σκοράρει επτά γκολ στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν. Η Ίντερ βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά από τη Μίλαν και τέσσερις από τη Νάπολι, ενόψει του αναβληθέντος αγώνα της 16ης αγωνιστικής εναντίον της Λέτσε την Τετάρτη.