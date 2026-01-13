Ομάδες

Δολοφόνησαν τον πρώην πρόεδρο της Αζαξιό, Ορσονί, κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του
Onsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 15:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Αζαξιό

Δολοφόνησαν τον πρώην πρόεδρο της Αζαξιό, Ορσονί, κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του

Αναστάτωση και σοκ προκάλεσε στην Κορσική, αλλά και ευρύτερα στη Γαλλία και τον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χώρο, η δολοφονία του Αλέν Ορσονί.

Ο πρώην πρόεδρος της Αζαξιό έπεσε νεκρός από πυρά ελεύθερου σκοπευτή κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του, σε ένα χτύπημα που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά στοχευμένης εκτέλεσης.

Το γεγονός ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε μια τόσο φορτισμένη προσωπική στιγμή προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην υπόθεση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις διαχρονικές διασυνδέσεις ανάμεσα στην πολιτική σύγκρουση, τη μαφία και το ποδόσφαιρο, που εδώ και δεκαετίες καθορίζουν την κοινωνική πραγματικότητα της Κορσικής.

Ο Αλέν Ορσονί υπήρξε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του νησιού. Γεννημένος στην Κορσική, αναδείχθηκε σε ηγετικό στέλεχος του Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης της Κορσικής σε μια περίοδο έντονης ένοπλης δράσης, γεγονός που τον έφερε σε ευθεία αντιπαράθεση με το γαλλικό κράτος. Η πορεία του σημαδεύτηκε από πολυάριθμες δικαστικές περιπέτειες και πολυετή παραμονή στο εξωτερικό, κυρίως στην Ισπανία και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα, το όνομά του ενεπλάκη κατ’ επανάληψη σε υποθέσεις βίας και μαφιόζικων ξεκαθαρισμάτων, με την οικογένειά του να πληρώνει βαρύ τίμημα. Το 1986 δολοφονήθηκε ο αδελφός του, ενώ ο ίδιος είχε επιβιώσει από απόπειρα δολοφονίας το 2008.

Στον χώρο του ποδοσφαίρου, διετέλεσε πρόεδρος της Αζαξιό για περίπου μία δεκαετία, επιχειρώντας να παρουσιαστεί ως παράγοντας σταθερότητας για τον σύλλογο. Ωστόσο, το βεβαρημένο παρελθόν του, σε συνδυασμό με τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της ομάδας, διατήρησαν τις αντιδράσεις και τις αμφιβολίες γύρω από το πρόσωπό του. Το 2025 παραιτήθηκε από την προεδρία, αφήνοντας πίσω του έναν σύλλογο σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Ο θάνατος του 71χρονου Αλέν Ορσονί έρχεται να συνοψίσει μια ζωή άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βία, την πολιτική σύγκρουση και την εξουσία, στοιχεία που εξακολουθούν να βαραίνουν την Κορσική μέχρι και σήμερα.



