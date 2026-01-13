Παναθηναϊκός - Άρης: Οριστικά στο ΟΑΚΑ το ματς Κυπέλλου - Στον «αέρα» τα εισιτήρια

Onsports Team

Οριστικά στο Ολυμπιακό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί η «μάχη» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άρη.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, αρχικά το ματς είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ωστόσο, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση εργασιών στη φυσική έδρα του Παναθηναϊκού, έφερε την αλλαγή έδρας.

Οι «πράσινοι» απέστειλαν σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ, που είναι η διοργανώτρια αρχή και την Τρίτη (13/01) η ΠΑΕ προχώρησε στην ανακοίνωση των εισιτηρίων της αναμέτρησης, όπου αναφέρεται ρητά πως ο αγώνας θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μάλιστα, ανάλογη… αλλαγή έχει γίνει και στο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας για τους αγώνες της Τετάρτης (14/01).

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Άρη στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας (Ολυμπιακό Στάδιο, 14/1, 20:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 13/1 στις 2 μ.μ.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Άρη έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 21/33/34 15 € 22/23/24/30/31 20 € 26/28 25 € 29 55 € VIP 135 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION