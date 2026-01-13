Άρης: Αρνητική απάντηση για εισιτήρια κόντρα στον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Άρης ζήτησε εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση.

Χωρίς τη βοήθεια του κόσμου του θα αγωνιστεί αύριο ο Άρης στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, μιας και τελικά οι οπαδοί των "κιτρινόμαυρων" δε θα βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Οι οπαδοί του Άρη ήθελαν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στον νοκ άουτ αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και προς αυτήν την κατεύθυνση κατέθεσαν αίτημα για την εξασφάλιση εισιτηρίων. Ωστόσο, εισέπραξαν την άρνηση της γηπεδούχου ομάδας καθώς εκ του Νόμου, απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών μεταξύ των πέντε ισχυρών ομάδων του ελληνικού Πρωταθλήματος.