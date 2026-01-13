«Ο Κάρικ προπονητής της Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με το «Athletic» οι «κόκκινοι διάβολοι» τα βρήκαν σε όλα με τον Μάικλ Κάρικ ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με το Athletic ήρθε σε συμφωνία με τον Μάικλ Κάρικ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν. Εφόσον όλα προχωρήσουν, η πρώτη αναμέτρηση του στον πάγκο των Red Devils θα είναι στο ντέρμπι απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι το Σάββατο (17/1) στο Ολντ Τράφορντ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κάρικ κέρδισε στο... νήμα, τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ο οποίος αποτελούσε μία από τις βασικές επιλογές της Γιουνάιτεντ για τη θέση του προπονητή.

Ο 44χρονος τεχνικός έχει εμπειρία υπηρεσιακού προπονητή στη Γιουνάιτεντ, έχοντας αναλάβει προσωρινά για τρία παιχνίδια μετά την απομάκρυνση του Σόλσκιερ το φθινόπωρο του 2021, με απολογισμό δύο νίκες και μία ισοπαλία.

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως ως παίκτης, ο Κάρικ μέτρησε 464 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ σε 12 χρόνια, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League, ενώ στο παρελθόν είχε παίξει και σε Γουέστ Χαμ και Τότεναμ.