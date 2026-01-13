Ομάδες

Euroleague: Υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο η Μπαρτσελόνα
Onsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 12:18
EUROLEAGUE / Μπαρτσελόνα

Euroleague: Υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο η Μπαρτσελόνα

Την πρόθεσή της να υπογράψει νέο 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague ανακοίνωσε η διοίκηση της Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τρίτης (13/01).

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη δρομολογείται στην Euroleague, καθώς η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργάνωσης για την απόφασή της να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο συμμετοχής.

Με αυτή την κίνηση, πλέον απομένουν μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί μακροπρόθεσμα, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της Βιλερμπάν, της οποίας η παρουσία στη διοργάνωση δεν θεωρείται δεδομένη.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η απόφαση της Μπαρτσελόνα να λειτουργήσει καταλυτικά και να παρασύρει και τη Ρεάλ Μαδρίτης προς την ίδια κατεύθυνση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το «μπλοκ» των ισχυρών ομάδων που στηρίζουν τη Euroleague.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σε περίπου δέκα ημέρες, καθώς η απόφαση θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί εσωτερικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταλανικής ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια θεαματική εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες, λόγω του ισχυρού brand name της Μπαρτσελόνα και συνιστά ένα αποφασιστικό «χτύπημα» της Euroleague, ειδικά σε μια περίοδο όπου το εγχείρημα του NBA Europe βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα.



