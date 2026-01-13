Μεταγραφές, Κηφισιά: Πήρε Νούνελι για… αντί-Παντελίδη

Onsports Team

Σε ακόμη μία προσθήκη στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι προχώρησε η Κηφισιά, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής και κάλυψη των υπαρχόντων κενών.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τσε Νούνελι, τον οποίο αγόρασε από τον Πανσερραϊκό. Πρόκειται για μια κίνηση με ξεκάθαρο αγωνιστικό στόχο, καθώς ο 27χρονος εξτρέμ έρχεται για να δώσει λύσεις στα άκρα της επίθεσης.

Με την έλευσή του, η Κηφισιά καλύπτει ουσιαστικά και το κενό που άφησε ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος παραχωρήθηκε πρόσφατα στον Παναθηναϊκό, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ της ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Che Nunnely, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.

O Che Nunnely αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ΠΑΕ Πανσερραϊκός και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους.

Γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου 1999 στο Almere της Ολλανδίας, ο Che Nunnely ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της τοπικής ομάδας. Πολύ γρήγορα όμως, ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, με αποτέλεσμα να μεταπηδήσει αρχικά στην Ακαδημία της FC Utrecht κι εν συνεχεία σε αυτή του AFC Ajax.

Εκεί έμεινε για περίπου πέντε χρόνια, κατακτώντας τίτλους στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Ολλανδίας.

Το καλοκαίρι του 2019 πήρε μεταγραφή για τη Willem II Tilburg, στην οποία έμεινε για τρία χρόνια, πραγματοποιώντας 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τα 19 γκολ και τις 8 ασίστ. Με τον ολλανδικό σύλλογο αγωνίστηκε μάλιστα στα προκριματικά του Europa League το 2020/21, σημειώνοντας κιόλας ένα γκολ κόντρα στην FC Progres Niederkorn.

Ακολούθως, αγωνίστηκε στη SC Heerenveen για δυόμιση χρόνια, καταγράφοντας 69 συμμετοχές (3 γκολ, 4 ασίστ) σε αυτό το διάστημα.

Στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, φόρεσε τη φανέλα του Πανσερραϊκού με τον οποίο είχε 12 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Ο Che Nunnely έχει φορέσει επίσης τη φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας από την U15 έως την U20, με συνολικό απολογισμό τις 65 συμμετοχές και τα 11 γκολ.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».