Σπόρτινγκ: Πρόβλημα με Ιωαννίδη
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 13:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Πρόβλημα με Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης τραυματίστηκε ξανά στο δεξί γόνατο στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Βιτόρια και θα μείνει και πάλι εκτός αγωνιστικής δράσης. 

Νέα ατυχία για τον Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Βιτόρια τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. 

Όπως ανέφερε η πορτογαλική ομάδα, ο Έλληνας διεθνής, που αποχώρησε στο 24ο λεπτό του ματς, υπέστη τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου.

Αν και δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό, όπως υποστηρίζουν τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, στην ενημέρωσή τους τα “λιοντάρια” δεν ανέφεραν το χρονικό διάστημα που θα απουσιάσει ο 26χρονος επιθετικός.



