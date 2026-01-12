Ομάδες

NBA: Η αινιγματική ανάρτηση του Χέιζ – Ντέιβις με… βαλίτσες
AP Photo/Alan Greth
Onsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 15:48
NBA

NBA: Η αινιγματική ανάρτηση του Χέιζ – Ντέιβις με… βαλίτσες

«Φωτιά» έβαλε ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις με την ανάρτηση που έκανε στα social media, όπου ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο έφτιαχνε βαλίτσες.

Ο φόργουορντ των Φίνιξ Σανς προχώρησε σε μια μυστηριώδη ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, ανέβασε σειρά φωτογραφιών που προκάλεσαν συζητήσεις, με την τελευταία να τραβά ιδιαίτερα την προσοχή των φίλων του μπάσκετ.

Ο Χέιζ – Ντέιβις συμπεριέλαβε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να ετοιμάζει τις βαλίτσες του, επιτρέποντας στη δημιουργία όργιο φημών. Ο πραγματικός σκοπός της κίνησής του, πάντως, παραμένει άγνωστος.

Δείτε το ποστ του παίκτη των Σανς:



