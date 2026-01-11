FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)

Οnsports Team

Τρομακτικές στιγμές για τον Ντίνο Μαυροπάνο στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την ΚΠΡ, για το FA Cup.

Ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Μαυροπάνος, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, χτύπησε στο κεφάλι του, με τον ιατρικό τιμ να τρέχει αμέσως πάνω του, καθώς υπήρξε μεγάλη ανησυχία.

Ο 28χρονος σέντερ μπακ έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχωρώντας πάνω στο φορείο κι έχοντας νάρθηκα στον λαιμό.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του οι φίλοι και των δύο ομάδων τον χειροκρότησαν θερμά, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η στιγμή της αποχώρησης του Ντίνου Μαυροπάνου με το φορείο