Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)
Οnsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 18:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)

Τρομακτικές στιγμές για τον Ντίνο Μαυροπάνο στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την ΚΠΡ, για το FA Cup.

Ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Μαυροπάνος, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, χτύπησε στο κεφάλι του, με τον ιατρικό τιμ να τρέχει αμέσως πάνω του, καθώς υπήρξε μεγάλη ανησυχία.

Ο 28χρονος σέντερ μπακ έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχωρώντας πάνω στο φορείο κι έχοντας νάρθηκα στον λαιμό.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του οι φίλοι και των δύο ομάδων τον χειροκρότησαν θερμά, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η στιγμή της αποχώρησης του Ντίνου Μαυροπάνου με το φορείο



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο για το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο
25 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο για το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή
36 λεπτά πριν Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή
SUPER LEAGUE
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Τα γκολ της αναμέτρησης και το ακυρωθέν τέρμα του Ντουντού
43 λεπτά πριν Άρης – ΑΕΚ 1-1: Τα γκολ της αναμέτρησης και το ακυρωθέν τέρμα του Ντουντού
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τέιλορ και Μύθου
56 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τέιλορ και Μύθου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved