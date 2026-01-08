Ομάδες

Ηρακλής: Και επίσημα Πετράκης στον πάγκο
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 13:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής: Και επίσημα Πετράκης στον πάγκο

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό. 

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή, Γιώργο Πετράκη.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Στο τεχνικό επιτελείο θα συμμετέχουν οι:

 Νικόλαος Σουργιάς – Βοηθός Προπονητή

Ο Γιώργος Πετράκης ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων προπονητών, με σύγχρονη ποδοσφαιρική φιλοσοφία, επαγγελματισμό και ισχυρό κίνητρο για διάκριση. Είμαστε βέβαιοι ότι, μαζί με τους συνεργάτες του, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια της ομάδας μας για σταθερότητα, βελτίωση και αγωνιστική πρόοδο.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Πετράκη, τον Νικόλαο Σουργιά και τον Λάζαρο Βαρδάκη στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ και τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα «κυανόλευκα».



