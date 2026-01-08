Ομάδες

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 12:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Έλληνας παίκτης να «μετακομίσει» στην Ιταλία.

Τα αποτελέσματα των πρώτων ιατρικών εξετάσεων του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια είχαν δημιουργήσει ερωτηματικά γύρω από την οριστικοποίηση της μεταγραφής, οι τελευταίες ενδείξεις και πληροφορίες όμως αναφέρουν πως ο παίκτης βρίσκεται μια ανάσα από την «μετακόμισή» του στην Ιταλία.

Την Τρίτη ο Μήτογλου υποβλήθηκε σε νέο κύκλο εξετάσεων και τα αποτελέσματα ικανοποίησαν τους ανθρώπους της Σαμπντόρια, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, και όλα δείχνουν ότι θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Μάλιστα, οι εξελίξεις για τον 26χρονο αμυντικό αναμένονται εντός της ημέρας.



