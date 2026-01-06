Στον... αέρα η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

onsports Team

Η μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια φαίνεται πως έχει κολλήσει με τους ιθύνοντες της ομάδας να ζητούν επιπλέον ιατρικές εξετάσεις.

Επιπλοκές έχουν παρουσιαστεί στην υπόθεση της μεταγραφής του Σίμου Μήτογλου στην Σαμπντόρια αν και όλα έδειχναν πως η μεταγραφή ήταν τελειωμένη.

Τα ιταλικά Μέσα αναφέρουν πως ο σύλλογος που αγωνίζεται στη Serie B δεν προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του 26χρονου, αφού θέλει περισσότερο χρόνο να αξιολογήσει την κατάσταση του παίκτη που είναι εδώ και πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης.

Έτσι, όπως αναφέρεται, ο Μήτογλου θα υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικές και φυσικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το επίπεδο ετοιμότητάς του. Η Σαμπντόρια δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες αν θα έχει happy end η μεταγραφή του πρώην στόπερ της ΑΕΚ ή θα χαλάσει την τελευταία στιγμή.