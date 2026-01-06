Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι» o Παυλίδης - H θέση του μετά το χατ τρικ στην Εστορίλ
Οnsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 15:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι» o Παυλίδης - H θέση του μετά το χατ τρικ στην Εστορίλ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει την εκπληκτική του σεζόν με την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα), με το χατ-τρικ που σημείωσε στη νίκη (3-1) της Μπενφίκα επί της Εστορίλ, έφτασε τα 17 γκολ στην Primeira Liga, ανέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ και τους 25,5 βαθμούς και ανέβηκε από 19η στην 11η θέση της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 12 γκολ και 18 βαθμούς είναι 38ος.

Χάρι Κέιν (Μπάγερν/σε διακοπή η Bundesliga) και Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), έχουν από 19 γκολ και 38 βαθμούς, ενώ το βάθμο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ (είναι τραυματίας) με 18 γκολ και 36 βαθμούς.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 13 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 38 (19 γκολ Χ 2)

-. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 38 (19 γκολ Χ 2)

3. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 36 (18 γκολ Χ 2)

4. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

-. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντιφορντ 28 (28 γκολ Χ 1)

6. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

10. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

11. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης – Παναιτωλικός 2-0: «Καθάρισε» χωρίς να φορτσάρει και πάει για μάχη με Παναθηναϊκό στους «8»!
24 λεπτά πριν Άρης – Παναιτωλικός 2-0: «Καθάρισε» χωρίς να φορτσάρει και πάει για μάχη με Παναθηναϊκό στους «8»!
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ο Χρυσόπουλος οδεύει προς την Εστορίλ, «κολλάει» του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
45 λεπτά πριν ΑΕΚ: Ο Χρυσόπουλος οδεύει προς την Εστορίλ, «κολλάει» του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Σε επέμβαση στον ώμο υποβλήθηκε ο Κλαβέλ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Σε επέμβαση στον ώμο υποβλήθηκε ο Κλαβέλ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τέλος η παράταση, κατευθείαν πέναλτι
2 ώρες πριν Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τέλος η παράταση, κατευθείαν πέναλτι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved