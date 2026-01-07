Μπάσκετ Γυναικών: Στο Final-4 του Κυπέλλου πέρασαν Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός

Onsports Team

Οι «πράσινες» επικράτησαν του ΠΑΣ Γιάννινα με 75-66, ενώ η ομάδα του Βύρωνα «λύγισε» τον Ολυμπιακό με 82-70.

Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ γυναικών.

Το «τριφύλλι» έχοντας τις Πρινς και Σπανού σε εκπληκτικό απόγευμα, επικράτησαν στα Γιάννινα του τοπικού ΠΑΣ με 66-75. Η ομάδα της Ερντέμ είχε για μεγάλο αντίπαλο την κούραση, όμως από νωρίς έδειξε πως είναι το… αφεντικό στην αναμέτρηση.

Πήγε με διψήφια διαφορά στο ημίχρονο και δε δυσκολεύτηκε να κρατήσει τη νίκη μέχρι το τέλος. Εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το Final-4.

Η πρινς είχε 22 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 μπλοκ. Η Ελληνίδα από την άλλη, είχε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο, παίζοντας σε όλο το ματς. Η Γαλανόπουλος με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ακολούθησε σε απόδοση.

Για τις ηττημένες, η Μπρούγκλερ ολοκλήρωσε το ματς με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, με την Σίνγκλετον να μετράει 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Καλύτερος ο Αθηναϊκός

Τον Παναθηναϊκό στο Final-4 ακολούθησε ο Αθηναϊκός. Η ομάδα του Βύρωνα ήταν καλύτερη απέναντι στον Ολυμπιακό και επιβλήθηκε 82-70. Παρά την πίεση των «ερυθρόλευκων» οι γηπεδούχες άντεξαν και επικράτησαν στο τέλος.

Η Πρινς είχε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ. Η Ουίντεμπερν ακολούθησε με 18 πόντους με 4 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία από την Παρκς με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά η Γούλφολκ ξεχώρισε με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με την Χριστινάκη να συμπληρώνει 14 πόντους με 7 ριμπάουντ.