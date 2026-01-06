Σαλάχ: «Δεν νομίζω ότι είμαστε φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου»

Onsports Team

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ μιλάει για την παρουσία της ομάδας του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η Αίγυπτος συνεχίζει να δίνει τη "μάχη" της για να συνεχίσει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και το Σάββατο αντιμετωπίζει την Μπουρκίνα Φάσο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο εκ των σούπερ σταρ της ομάδας, μίλησε για την πορεία της ομάδας του και για το αν τη θεωρεί φαβορί για την κατάκτηση της κούπας.

«Δεν νομίζω ότι είμαστε καθόλου φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου», δήλωσε ο Σαλάχ στους δημοσιογράφους.

«Έχουμε νεαρούς παίκτες και οι περισσότεροι από αυτούς παίζουν στην Αίγυπτο. Απλώς αγωνιζόμαστε για τη χώρα μας και όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Ο 33χρονος δήλωσε ότι δεν υπήρχαν εύκολοι αγώνες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

«Το επίπεδο είναι αρκετά παρόμοιο. Χθες είπα στην ομάδα ότι καμία ομάδα δεν χάνει με τέσσερα ή πέντε γκολ. Το Μπενίν έχει μια καλή ομάδα και έναν καλό προπονητή. Χαίρομαι που στο τέλος καταφέραμε να κερδίσουμε.»

Ο Σαλάχ έχει σκοράρει 10 γκολ σε 22 αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, δύο λιγότερα από τον Χασάν Ελ-Σάζλι, τον κορυφαίο σκόρερ της Αιγύπτου στο τουρνουά, και ένα λιγότερο από τον νυν προπονητή του, Χασάν.

Η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει είτε την πρωταθλήτρια Ακτή Ελεφαντοστού είτε την Μπουρκίνα Φάσο στα προημιτελικά στο Αγκαντίρ το Σάββατο.