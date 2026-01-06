Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τέλος η παράταση, κατευθείαν πέναλτι

Onsports Team

Σε περίπτωση που κάποιο από τα σημερινά ματς του Κυπέλλου δεν βγάλουν νικητή στο 90λεπτο, τότε οι αναμετρήσεις δε θα οδηγηθούν σε παράταση, αλλά απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Το πρόγραμμα της ενδιάμεσης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει σήμερα (Τρίτη, 6/1) με τις αναμετρήσεις Άρης – Παναιτωλικός, Βόλος – Κηφισιά και ΠΑΟΚ – Ατρόμητος και ολοκληρώνεται την Τετάρτη (7/1) με το ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR, με τους αγώνες να είναι νοκ-άουτ και να διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία της League Phase.

Σε περίπτωση μάλιστα που δεν υπάρχει νικητής στο 90λεπτο σε κάποια από τις τέσσερις παραπάνω αναμετρήσεις δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση αλλά θα ακολουθήσει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, με τον κανονισμό αυτό να αφορά όχι μόνο τις μάχες των playoffs αλλά και τα προημιτελικά.